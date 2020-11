Bei einem Brand in einem Seniorenheim in Kaiserslautern ist am Freitagabend niemand verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, stand das Zimmer eines Bewohners bereits in Flammen, als Pflegekräfte den Brand entdeckten. Alle Bewohner des betroffenen Stockwerks konnten durch das Personal in Sicherheit gebracht werden. Ein Zimmer ist völlig ausgebrannt. Das betroffene Obergeschoss ist momentan unbewohnbar. Die Feuerwehr war mit 40 Einsatzkräften vor Ort und konnte ein Übergreifen der Flammen auf andere Stockwerke verhindern. Die Schadenshöhe ist noch unklar. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.