Senioren in Pirmasens sollen über Telefon-Betrug aufgeklärt werden

Das Telefon klingelt, jemand gibt sich als Enkel aus, der dringend Geld braucht. Diese Masche kommt im Westen der Pfalz gerade häufiger vor. Die Polizei in Pirmasens reagiert jetzt zusammen mit anderen Institutionen.

Das Stichwort lautet: Aufklärung. Dazu plant die Polizei Pirmasens gemeinsam mit anderen Institutionen vom 5.Mai bis 14.Juni fünf Infoveranstaltungen. Zum einen will die Polizei die Senioren anhand von Beispielen aus der Praxis über Schockanrufe aufklären – zum anderen will sie Tipps geben, was man tun sollte, wenn man einen solchen Anruf erhält.

Zahl der Schockanrufe im Westen der Pfalz steigt

In den vergangenen Monaten ist die Zahl der sogenannten Schockanrufe im Westen der Pfalz drastisch angestiegen. Unter anderem wurde eine Rentnerin aus dem Kreis Kaiserslautern um 30.000 Euro betrogen. Zuletzt gab es vor allem im Donnersbergkreis und in der Südwestpfalz vermehrt Schockanrufe. Die Anrufer sind meist Mitglieder von professionellen Banden, die sich entweder als Polizisten oder Familienangehörige ausgeben und eine Notlage vortäuschen. Sie wollen damit erreichen, dass die Senioren ihnen Geld oder Wertgegenstände aushändigen.