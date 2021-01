Im Kreis Südwestpfalz hat ein 85-jähriger Mann 13.000 Euro an Betrüger verloren. Er ist nach Angaben der Polizei Pirmasens Opfer eines sogenannten Enkeltrick-Anrufes geworden. Dabei rufen die Betrüger vor allem ältere Menschen an und gaukeln ihnen vor, sie seien mit ihnen verwandt und in einer Notsituation. Sie bitten ihre Opfer meist um eine größere Menge Geld, das von einem Bekannten des Anrufers an der Haustür abgeholt werde. In der ganzen Südwestpfalz versuchen Betrüger diese Masche zurzeit verstärkt, warnt die Polizei in Pirmasens.