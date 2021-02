Die ehemalige Jugendherberge in Steinbach soll nach Angaben von Ortsbürgermeisterin Susanne Röß auch in diesem Jahr weiterhin für Seminare genutzt werden. Bereits im vergangenen Jahr hatte das Deutsche Rote Kreuz im Gebäude unter Auflagen und Einhaltung der aktuell geltenden Hygienemaßnahmen Lehrgänge veranstaltet. Im vergangenen November war außerdem eine Kindergartengruppe in das Gebäude gezogen, weil es in der örtlichen Kita nicht mehr genug Platz für alle Gruppen gab. Die Gemeinde Steinbach hat das Gebäude der Jugendherberge im vergangenen Jahr gekauft. Zuvor gehörte es dem Jugendherbergswerk. Das hat den Betrieb wegen der finanziellen Verluste durch die Corona-Krise eingestellt.