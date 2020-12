per Mail teilen

Die Verbandsgemeinde Enkenbach-Alsenborn hat die Erweiterung des Gewerbegebiets in Sembach vorerst auf Eis gelegt. Der Verbandsbürgermeister sagte, er wolle auf Gutachten zur Belastung des ehemaligen US-Militärflugplatzes in Sembach warten. Verbandsbürgermeister Andreas Alter rechnet nach eigener Aussage frühestens im Sommer mit ersten Ergebnissen. Obwohl feststehe, dass die US-Streitkräfte giftige Stoffe benutzten, seien sie bisher nicht offiziell als Verursacher benannt worden. Am Amtsgericht Kaiserslautern laufen deswegen bereits zwei Klagen. Bürgermeister Alter sagte, das Problem sei, dass es sich um sogenannte Truppenschäden handle, dafür sei die Bundesanstalt für Immobilienaufgaben zuständig, diese lehne die Verantwortung bisher aber ab. Erst wenn geklärt sei, wer für eine mögliche Beseitigung der Giftstoffe aufkommen müsse, soll die Erweiterung des Gewerbegebiets weiter vorangetrieben werden.