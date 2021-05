per Mail teilen

Mehrere Verwaltungschefs in der Pfalz fordern andere Corona-Regeln für den Betrieb von Hütten und Biergärten im Pfälzerwald. In einem Schreiben an die Landesregierung fordern sie, dass auch Selbstbedienung erlaubt sein müsse. Die Landrätin des Kreises Südwestpfalz und die vier Landräte der Kreise Kaiserslautern, Südliche Weinstraße, Germersheim und Bad Dürkheim weisen darauf hin, dass es wichtig sei, die Existenzen der Betreiber zu sichern. Die Hüttenkultur sei etwas Besonderes und müsse erhalten werden. Laut aktueller Corona-Verordnung dürfen die bewirtschafteten Hütten im Pfälzerwald ihre Außenbereiche für Gäste öffnen. Viele haben dennoch bis auf weiteres geschlossen.