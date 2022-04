Seenotrettung Thema auf Burg Lichtenberg

Auf der Burg Lichtenberg im Kreis Kusel geht es am Freitag und Samstag um das Thema Seenotrettung. Eingeladen haben die Organisation „Sea-Watch“ und der Verein „Sea Punks“ aus Bad Kreuznach. Am Freitag soll es zuerst einen Infoabend geben, bei dem unter anderem Seenotretter über ihre Erfahrungen berichten. Außerdem sollen Briefe und Tagebuch-Einträge von Geflüchteten vorgelesen werden. Am Samstagmittag finden dann ein Musik-Workshop und am Abend ein Konzert der multikulturellen Band „Shaian“ aus Kaiserslautern statt.