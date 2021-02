per Mail teilen

Der Fall des Riesenseeadlers Lagertha aus dem Wildpark Potzberg liegt jetzt bei der Staatsanwaltschaft Kaiserslautern. Sie prüft den Vorwurf, dass das Tier unterschlagen wurde. Der Betreiber des Wildparks Potzberg aus dem Kreis Kusel hatte gegen den Betreiber einer polnischen Tierauffangstation Anzeige erstattet: wegen Unterschlagung eines Fundtieres. Demnach hatte der Mann den entflogenen Adler Lagertha vor einem halben Jahr bei Stettin gefunden und die Beringung entfernt, so dass nicht mehr nachvollziehbar war, wem das Tier gehört. Der Betreiber des hiesigen Tierparks konnte den Greifvogel identifizieren, als das Tier in polnischen Medien gezeigt wurde. Nach einem längeren Streit kam Lagertha vor zwei Wochen zurück in die Pfalz. Sie wurde inzwischen aus der Quarantäne entlassen. Ihr Besitzer sagt, es gehe ihr gut.