Es ist gut zwei Wochen her, dass der Riesenseeadler Lagertha nach einer langen Odyssee nach Hause, in den Wildpark Potzberg gekommen ist. Wir haben Lagertha besucht.

Majestätisch sitzt Riesenseeadler Lagherta in ihrer Voliere im Wildpark Potzberg im Kreis Kusel. Immer wieder breitet sie ihre großen Flügel aus und dreht eine kleine Runde im Vogelkäfig. Gerade erst wurde Lagertha nach ihrem unfreiwilligen Aufenthalt in Polen aus der Quarantäne entlassen.

Besitzer Harald Schauß ist überglücklich: "Außer die äußerlichen Zustände wie Krallen und Federn geht's ihr gut!" Schauß ist froh, dass Lagertha keine Krankheiten aus Polen eingeschleppt hat. "Das ist sehr erfreulich! Auch keine Vogelgrippe. Und sie hat sich auch wirklich gefreut, wieder bei ihren Artgenossen und bei mir und zu Hause zu sein".

Als Lagertha ankam, hab ich ihr eine riesige Badewanne reingestellt, die saß eine halbe Stunde im Wasser! Ich glaube, sie hat ein halbes Jahr kein Wasser gesehen

Das halbe Jahr in einer Tierauffangstation in Polen hat bei Lagertha Spuren hinterlassen, erzählt Schauß. Der Betreiber dort hatte sie in der Nähe von Stettin gefunden und sich zunächst geweigert, das Tier an seinen Besitzer zurückgegeben – und das, obwohl der Greifvogel beringt und damit leicht zu identifizieren war.

Lagertha (rechts) mit ihrem Bruder Ragnar (links) und einem weiteren Adler in der Voliere auf dem Potzberg bei Kusel SWR

In Polen wurde Lagertha in einer Scheune, bei wenig Tageslicht gehalten, vermutet Harald Schauß. "Im Nachhinein haben wir durch Recherchen noch festgestellt, dass sie nicht so schön gehalten worden ist, wenn ich das mal so sagen darf..." Harald Schauß tut jetzt alles Menschenmögliche, damit sich seine Adler-Dame schnell wieder eingewöhnt.

Lagerthas Besitzer Harald Schauß - er betreibt den Wildpark Potzberg bei Kusel - ist froh, dass der Seeadler wieder aus Polen zurück ist SWR

Lagertha bekommt viel Liebe

Adler haben natürlich auch ein Riesenherz in der Brust. Ich schenke ihr unheimlich viel Aufmerksamkeit Harald Schauß

Sie ist zum Beispiel mit ihrem Bruder Ragnar in einer Voliere, bekommt Leckerlis und eine Extra-Portion Liebe! Jetzt, wo der Wildpark Potzberg geschlossen ist, hat Harald Schauß viel Zeit, Lagertha aufzupäppeln. Er hofft, dass sie auch wieder bei Flugshows mitmachen kann, sobald sein Park wieder öffnen darf. So richtig dran glauben kann der Falkner aber nicht. "So wie sie jetzt aussieht, ich weiß es nicht. Ich zwinge kein Tier zu nichts. Wenn's gefiedermäßig geht, werden wir sie zeigen, und wenn's nicht geht, dann natürlich nicht."