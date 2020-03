In der Region Kaiserslautern gibt es sechs weitere Coronafälle. Das hat das Gesundheitsamt der Kreisverwaltung Kaiserslautern mitgeteilt.

Demnach waren fast alle Infizierten auf Skiurlaub in Österreich und Südtirol. Sie hätten sich nach ihrer Rückkehr testen lassen. Alle sechs Tests seien positiv ausgefallen. Bereits seit Mittwoch seien die Infizierten in häuslicher Quarantäne. Auch die Erstkontakte wurden laut Gesundheitsamt ermittelt und unter Quarantäne gestellt. Fünf der Erkrankten kommen aus dem Kreis Kaiserslautern, ein weiterer Infizierter aus der Stadt. Ob unter den sechs Coronafällen in der Region Kaiserslautern auch die infizierte Polizistin des Polizeipräsidiums Westpfalz ist, wollte das Gesundheitsamt nicht bestätigen. Dieser Fall war am Donnerstag bekannt geworden. Genauso der erste Coronafall im Kreis Kusel und die beiden ersten Fälle im Donnersbergkreis.