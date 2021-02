In der Westpfalz sind sechs weitere Menschen im Zusammenhang mit dem Corona-Virus gestorben. Nach Angaben der Gesundheitsämter stammen sie aus dem Donnersbergkreis, Pirmasens, Rodalben und Hauenstein sowie zwei aus der Stadt Kaiserslautern. Bei den Inzidenzwerten liegen die Stadt Zweibrücken und der Kreis Kusel unterhalb der Grenze von 50. In Kusel gilt mit einem Inzidenzwert von 39,9 Warnstufe Orange, in Zweibrücken mit 29,2 Warnstufe Gelb. Alle anderen Kommunen der Westpfalz liegen weiterhin in der Warnstufe Rot.