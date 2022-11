Sechs Jahre Haft nach tödlichem Messerstich auf Stiftsplatz

per Mail teilen

Nach einem tödlichen Messerstich auf dem Stiftsplatz in Kaiserslautern ist ein 19-Jähriger zu sechs Jahren und drei Monaten Haft verurteilt worden. Er hatte am Landgericht Kaiserslautern ein umfassendes Geständnis abgelegt.

Auf dem Stiftsplatz in der Kaiserslauterer Innenstadt war es im vergangenen Januar zunächst zu einem Streit zwischen zwei Personengruppen gekommen. Im Prozess am Landgericht Kaiserslautern hatte der 19-Jährige gestanden, im weiteren Verlauf einem 23-Jährigen mit einem Messer in die Brust gestochen zu haben.

Opfer stirbt nach Messerstich in Kaiserslautern

Das Opfer wurde in ein Krankenhaus gebracht, wo der 23-Jährige trotz sofortiger Notoperation aber starb. Das Gericht erkannte an, dass der Angeklagte Reue gezeigt, ein umfassende Geständnis abgelegt und Therapiebereitschaft bekundet habe. Weil eine psychische Störung sowie ein Drogen- und Alkoholproblem besteht, soll der Angeklagte zunächst in geschlossene Therapie gehen. Auch bei der Tat im vergangenen Januar hatte der 19-Jährige laut Gericht unter Drogen- und Alkoholeinwirkung gestanden. Er ist bereits einschlägig wegen Körperverletzungen vorbestraft. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.