Sechs Einbrüche in Dahner Industriegebiet

Unbekannte Täter sind in sechs Firmengebäude in einem Industriegebiet in Dahn eingebrochen.

Wie die Polizei mitteilt, ereigneten sich die Taten in der Nacht von Sonntag auf Montag. Die Täter hätten es auf Bargeld abgesehen und hätten eine niedrige vierstellige Summe erbeutet. Der Schaden an den Gebäuden werde hingegen auf mindestens 10.000 Euro geschätzt. Die Polizei sucht vor allem nach einem dunklen Pkw-Kombi, der nach Angaben eines Sprechers bei den Einbrüchen eine Rolle gespielt haben könnte.