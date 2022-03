Wissenschaftsnetzwerk will Kaiserslautern attraktiver machen

Die Science and Innovation Alliance Kaiserslautern feiert ihr 15-jähriges Bestehen. Das Jubiläum ist der Startschuss einer Imagekampagne für Kaiserslautern.

Dieter Rombach sieht ein großes Problem auf Kaiserslautern zukommen: den Fachkräftemangel. Der Vorsitzende der Science and Innovation Alliance Kaiserslautern (SIAK) hat diesem Problem eine Imagekampagne entgegengesetzt. Unter dem Motto "Kaiserslautern für den nächsten Schritt" will die SIAK die Stadt bewerben.

Professor Dieter Rombach: Der Vorstandsvorsitzende der SIAK in Kaiserslautern will die Landwirtschaft der Zukunft zum Erfolgsmodell machen. SWR

Dadurch möchte sie nach eigenen Angaben potenzielle Innovations-Treiber erreichen: Den Schüler, der gerade den Schritt in Richtung Studium wagen möchte, den Studenten, der gerade ein Unternehmen gründet oder den Berufseinsteiger, der gerade nach einem Arbeitsplatz sucht. In Kaiserslautern - so die Botschaft der Kampagne - sollen die Suchenden fündig werden.

SIAK vernetzt Unternehmen und Wissenschaft

In der Science and Innovation Alliance Kaiserslautern (SIAK) versammeln sich seit nun 15 Jahren mittlerweile mehr als 50 Mitglieder. Seit 2015 sind dort neben Forschungseinrichtungen auch Unternehmen vernetzt. Rombach erklärt, das Netzwerk gewährleiste eine "symbiotische Zusammenarbeit", die auch der Stadt Kaiserslautern nutze. Im Max-Planck-Institut und der Technischen Universität Kaiserslautern (TUK) würde Forschung beispielsweise zur Digitalisierung in der Landwirtschaft oder der Bekämpfung der Corona-Pandemie betrieben und dadurch zukunftsweisende Themen kreiert, im Frauenhofer Institut würden diese anwendungsbezogen aufgearbeitet und dann zu den Unternehmen in die Umsetzung gebracht.

Netzwerk sieht großes Potenzial in Kaiserslautern

Damit dieses Netzwerk weiterhin funktioniere, brauche es die Imagekampagne "Kaiserslautern für den nächsten Schritt". Dabei sei sowohl in Kaiserslautern als auch rund um die Stadt bereits ein großes Potenzial vorhanden. Rombach: "Wir haben zahlreiche Perlen in Wirtschaft, Wissenschaft und Innovation. Unsere Aufgabe ist es diese Perlen zu einer Kette zu verknüpfen."

In und um Kaiserslautern sei eine Vielzahl an "hidden champions" versammelt. Das sind Unternehmen, die in ihrer Nische eine auf dem Weltmarkt führende Position besetzen, die allerdings nicht so bekannt sind. Aufgabe der SIAK ist es nach Angaben von Rombach den bereits bestehenden Firmen vor Ort den Zugang zu Fachkräften in Kaiserslautern zu garantieren. Das trage schließlich auch dazu bei, das Ansehen der Stadt Kaiserslautern und der Region darum nach außen zu stärken.