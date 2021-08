Die Feuerwehren in Pirmasens und dem Kreis Südwestpfalz werden mit sogenannten Schwimmsaugern ausgestattet. Die Geräte kommen nach Angaben der Pirmasender Stadtverwaltung insbesondere bei Niedrigwasser zum Einsatz. Weil die Wasserpegel in vielen Bächen und Seen in den vergangenen Jahren gesunken sind, haben die Feuerwehren zunehmend Schwierigkeiten hier Löschwasser abzupumpen. Helfen sollen daher die Schwimmsauger: für sie reicht ein Wasserstand von fünf Zentimetern aus. Die neuen Geräte entnehmen das Löschwasser zudem an der Oberfläche, sodass gleichzeitig der Gewässerboden geschont wird. Bei Überschwemmungen können sie aber auch Wasser absaugen. Zur Verfügung stellt die Schwimmsauger die Versicherungskammer Bayern- sie stattet die Feuerwehren in der gesamten Pfalz damit aus. Jeweils zwei der insgesamt 150 Schwimmsauger gehen heute an die Einsatzkräfte in Pirmasens und dem Kreis Südwestpfalz.