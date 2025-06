per Mail teilen

Eigentlich sollten Klein und Groß seit Anfang Juni im Freibad Biebermühle in der Südwestpfalz schwimmen und toben. Doch daraus wird diesen Sommer nichts. Die zuständige Verbandsgemeinde hat mit gleich zwei Problemen zu kämpfen.

Die Biebermühle zwischen Rodalben und Pirmasens im Tal quasi unter einer großen Brücke gelegen gilt als Kult-Freibad. Das nicht nur wegen des frischen Quellwassers in den Becken. Der ursprüngliche Plan sah vor, dass das Schwimmbad zum 1. Juni in die Saison starten soll.

Doch stattdessen bleiben die Tore in diesem Jahr ganz geschlossen. Und daran ist nicht das derzeit schlechte Wetter Schuld. So richtig los gingen die großen Sorgen Anfang April, erzählt Wolfgang Denzer (SPD), der Bürgermeister der zuständigen Verbandsgemeinde Rodalben.

Schwimmbad in Südwestpfalz kann ohne Bademeister nicht öffnen

Der langjährige Bademeister hatte die Verbandsgemeinde trotz Ruhestandes in der Vergangenheit weiterhin unterstützt. In diesem Jahr sei das aber nicht mehr möglich. Die Verbandsgemeinde hatte aber eine Vertretung gefunden, die jedoch im Frühjahr wieder zurückzog. Die Folge: Die Suche nach einem Bademeister ging wieder los. Zwar habe sich auf eine Stellenausschreibung hin auch jemand gemeldet, der erfülle jedoch nicht das Anforderungsprofil, so der Bürgermeister.

"Um ein Schwimmbad wie unsere Biebermühle betreiben zu können, wird zwingend ein Bademeister benötigt und ohne eine Person mit entsprechender Ausbildung ist der Betrieb des Schwimmbades nicht möglich", sagt Denzer. Außerdem fehle es auch an zusätzlichen Beckenaufsichten.

Freibad Biebermühle muss saniert werden

Hinzu kommt noch ein weiteres Problem: der Zustand des Schwimmbades. Während die Biebermühle fit für die Saison gemacht werden sollte, seien "gravierende bauliche Mängel" festgestellt worden, berichtet der Bürgermeister. "An dem Bad sind in den vergangenen Jahrzehnten nur kosmetische Arbeiten vorgenommen worden, es wurde gereinigt, es wurde gestrichen, das reicht aber nicht mehr", beschreibt es Denzer.

Wird Schwimmbad zu Naturbad umgebaut?

Um das Bad in Zukunft betreiben zu können, sei eine umfangreiche und länger andauernde Sanierung erforderlich. Das wiederum müssten die politischen Gremien entscheiden. Der Verbandsgemeinde liege weiterhin eine Zusage für eine Förderung von 1,7 Millionen Euro vor. Voraussetzung: Die Biebermühle müsste dann zu einem Naturfreibad wie beispielsweise in Rockenhausen im Nordpfälzer Land umgebaut werden. Die Verbandsgemeinde müsste dafür trotz der Förderung dann noch eine millionenschwere Investition stemmen.

Das Freibad Biebermühle in der Verbandsgemeinde Rodalben ist in die Jahre gekommen und müsste dringend saniert werden. SWR

Ein Umbau beziehungsweise eine Sanierung weiterhin zu einem konventionellen Freibad sei vom Land als nicht förderfähig gesehen worden, berichtet der Bürgermeister. Denzer bedauert es, dass das Freibad Biebermühle in diesem Sommer geschlossen bleiben muss: "Die Entscheidung ist uns nicht leicht gefallen."

Auch im Freibad in Zweibrücken fehlt Personal

Nicht weit von der Biebermühle entfernt gibt es auch in einem anderen Freibad Personalprobleme. Zuletzt musste das Freibad in Zweibrücken geschlossen bleiben, weil einige Mitarbeiter in den Ruhestand gegangen sind und zudem ein hoher Krankenstand herrschte.

Bis zum 29. Juni ist das Freibad täglich von 14 bis 20 Uhr geöffnet. Ausnahmen sind nach Angaben der Stadtwerke bei anhaltendem Dauerregen möglich. Ab 30. Juni soll das Freibad dann jeden Tag von 10 bis 20 Uhr geöffnet sein. Dann geht das Hallenbad Zweibrücken in seine alljährliche Sommerpause, so dass Teile des dortigen Personals im Freibad eingesetzt werden können.