Sechs Schwerverletzte nach Unfällen im Westen der Pfalz

Bei zwei Unfällen sind in der Westpfalz sechs Menschen schwer verletzt worden. Die Unfälle ereigneten sich in Herchweiler im Kreis Kusel und Nünschweiler im Kreis Südwestpfalz.

Bei dem Unfall in Herchweiler wurden vier Menschen schwer verletzt. Stefan Reichhart, Feuerwehr Kreis Kusel

Bei Herchweiler waren am Abend nach Angaben der Polizei zwei Autos frontal zusammengestoßen. Dabei wurden vier Personen verletzt, darunter auch Kinder. Eine Person war in einem Fahrzeug eingeklemmt, die Feuerwehr konnte sie aber schnell und ohne technische Hilfsmittel befreien.

Insgesamt waren 75 Rettungskräfte und zwei Notärzte im Einsatz. Während der Bergungsarbeiten war die B420 in Höhe der Kreuzung Herchweiler gut zwei Stunden gesperrt. Die Polizei sucht jetzt nach Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang machen können.

Zwei Schwerverletzte in Nünschweiler

Beim Unfall in Nünschweiler spielte möglicherweise die tiefstehende Sonne eine Rolle. Polizei Pirmasens

Bei Nünschweiler in der Südwestpfalz sind bei einem Unfall am Mittwochnachmittag zwei Menschen schwer verletzt worden. Nach Angaben der Polizei wollte eine Autofahrerin mit ihrem Wagen die Landstraße bei Nünschweiler überqueren und nahm dabei einem anderen Auto die Vorfahrt. Die Frau sei möglicherweise durch die tiefstehende Sonne geblendet gewesen.

Bei dem Unfall wurden die beiden Autofahrer schwer, ein Beifahrer zudem leicht verletzt. Sie wurden in umliegende Krankenhäuser gebracht. An den Autos entstand nach Angaben der Polizei Totalschaden in Höhe von rund 27.000 Euro. Die Landstraße bei Nünschweiler war während der Bergungsarbeiten halbseitig gesperrt.