Havarierte Schwertransporter in Kusel sollen morgen weiterfahren

In Kusel hatten sich am frühen Morgen drei Schwerlaster festgefahren. Derzeit stehen sie auf der B420. Morgen sollen sie weiterfahren.

Die drei Schwertransporter haben Rotorblätter für Windkraftanlagen geladen - jedes etwa 80 Meter lang. Morgen sollen die Lkw zu ihrem Bestimmungsort nach Altenglan weiterfahren können. Doch dafür müssen erst umfangreiche Vorbereitungsarbeiten stattfinden.

Die drei Lkw mit ihren jeweils 90 Meter langen Teilen eines Windrades stehen derzeit auf der B420 bei Bledesbach. Dort wird der Verkehr mit einer Ampel um die Hindernisse herumgeleitet. SWR

Schutzplanken und Lichtmasten werden rund um Kusel entfernt

An der Stelle in Kusel, an der die drei Schwertransporter feststecken, sollen der Spedition zufolge am Nachmittag erste Tiefbauarbeiten beginnen. Morgen früh werden die Stadtwerke dort die Lichtmasten abmontieren. Außerdem werden heute am späten Abend zusätzliche Überfahrplatten verlegt. Am Zielort, rund um Altenglan, haben die Tiefbauarbeiten bereits begonnen. Gegen 14 Uhr werden dort dann auch die Schutzplanken entfernt.

Lkw sind mit Windradflügeln rückwärts gefahren

Auf der B420 hatten sich am frühen Morgen mitten in Kusel die drei Schwertransporter festgefahren. Nachdem auf der Bundesstraße zwischenzeitlich gar nichts ging, wurden die drei Lkw rückwärts Richtung Autobahn 62 bis ins nahegelegene Bledesbach gelotst. Dort stehen sie jetzt auf einer Fahrspur der B420. Die Polizei hat dort eine Ampelschaltung eingerichtet.

B420 in Kusel zu klein oder Schwertransporter zu groß?

In der Theorie hätten die Lkw mit den jeweils mehr als 90 Meter langen Teilen durch eine Engstelle in der Nähe des Stadtparks passen sollen. In der Praxis hatten sich die drei Schwertransporter aber festgefahren, so dass die B420 im Bereich Trierer Straße, Ecke Haischbachstraße, zeitweilig komplett blockiert war.