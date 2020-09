Auf der Landstraße zwischen Niederstaufenbach und Friedelhausen im Kreis Kusel ist am Mittwochnachmittag ein Motorradfahrer schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, kam der Mann in einer Kurve auf die Gegenfahrbahn, dort stieß seine Maschine mit einem Auto zusammen. Der Motorradfahrer kam mit dem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus. Der Autofahrer sei vorsorglich ebenfalls in ein Krankenhaus gebracht worden. Wegen Bergungs- und Reinigungsarbeiten war die Straße bis in die Abendstunden voll gesperrt.