Anwohner machen auf mögliche Einbrecher aufmerksam

Nach Hinweisen aufmerksamer Anwohner in Schwedelbach im Kreis Kaiserslautern hat die Polizei zwei mutmaßliche Einbrecher gefasst. Den Beamten zufolge hatten Zeugen in der Nacht auf Freitag zwei Männer beobachtet, die versuchten in mehrere Garagen einzusteigen. Eine Streife entdeckte beide Verdächtigen dann in einem Fahrzeug. Darin hätten sich ein Winkelschneider, zwei Bohrmaschinen und ein Mountainbike befunden, so die Polizei. Außerdem hatte der 38-jährige Fahrer einen Elektroschocker dabei, stand mutmaßlich unter Drogen und hatte keinen Führerschein. Die Ermittlungen laufen.