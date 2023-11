per Mail teilen

Da haben Autofahrer auf der A6 im Kreis Kaiserslautern sicher gestaunt: Ein Schwan hatte sich auf die Autobahn verirrt. Vermutlich war der Vogel erschöpft.

So oft kommt ein solcher Anruf bei der Polizei sicher nicht vor - und schon gar nicht mehrmals, kurz hintereinander. In der Nacht von Samstag auf Sonntag meldeten sich aber gleich mehrere Autofahrer bei der Polizei, weil sie im Grünstreifen der A6 einen Schwan gesehen haben.

Zwischenlandung auf A6 bei Kaiserslautern: Schwan faucht Polizei an

Eine Streife der Autobahnpolizei entdeckte den Vogel dann tatsächlich auf der A6 in Richtung Mannheim bei Enkenbach-Alsenborn. "Auf Annäherungsversuche der Beamten reagierte das Tier aggressiv und fauchend", so die Polizei. Weil sich der Schwan sehr nah an der Straße befand, sperrten die Beamten die rechte Spur.

Tierrettung Kaiserslautern fängt jungen Schwan ein

Tierretter konnten ihn kurze Zeit später einfangen. Bei dem Schwan handelte es sich um ein noch junges Tier. Das - so die Vermutung der Tierretter - hat sich wohl auf dem Rückweg in die Wildnis verschätzt. Die sicher nicht geplante Rast legte der erschöpfte Vogel an der A6 ein.

Die Polizei sagt in ihrer Mitteilung "Ente gut, alles gut." Dem wollten wir uns aber nicht anschließen. Deshalb: "Schwan gehabt."