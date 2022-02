Schutzzäune für Amphibien in der Südwestpfalz

Im Kreis Südwestpfalz werden in diesem Monat an 22 Straßen sogenannte Amphibienschutzzäune gebaut. Ab Ende Februar verlassen Kröten, Frösche und Molche ihre Winterquartiere, um zu ihren Laichgewässern zu wandern. Dabei überqueren sie Straßen und sorgen für eine Gefahr für sich, aber auch für Autofahrer. Die Amphibienschutzzäune sollen die Tiere daran hindern, die Straßen zu überqueren. Sie fallen stattdessen in Eimern, die in den Boden neben der Straße versenkt werden. Anschließend werden die Tiere von Ehrenamtlichen zu ihren Laichgewässern gebracht. Die Gesamtlänge der Schutzzäune liegt nach Kreis-Angaben bei etwa 10 Kilometern.