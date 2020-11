Die Stadtentwässerung Kaiserslautern untersucht zurzeit die Lauter und den Eselsbach, um herauszufinden, an welchen Stellen eine große Hochwassergefahr herrscht. Die Untersuchung soll bis Ende des Monats abgeschlossen sein. Sollte sich dabei herausstellen, dass es besonders gefährdete Bereiche gibt, will die Stadt nach Lösungen suchen, um Überschwemmungen vorzubeugen. In den vergangenen Jahren hatte es in Kaiserslautern wegen starker Regenfälle bereits mehrfach große Schäden durch Hochwasser gegeben.