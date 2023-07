Maßnahmen gegen Klimafolgen für Kommunen im Westen der Pfalz oft zu teuer

Die Kreise und Städte in der Westpfalz haben Probleme, Maßnahmen zum Schutz vor den Folgen des Klimawandels zu finanzieren. Das geht aus einer bundesweiten Umfrage hervor, bei der die Westpfalz entsprechend schlecht abschneidet.

Die Datenjournalisten eines Recherche-Verbunds bemängeln beispielsweise, dass der Kreis Kaiserslautern nach eigenen Angaben kein Klimaanpassungskonzept hat - und auch nicht an einem solchen Konzept arbeitet. Dieses sei aber nötig, um sich etwa auf Hitzewellen, Dürre-Perioden oder zunehmenden Starkregen einzustellen - und die Bürger entsprechend zu schützen. Etwa durch zusätzliche Begrünung in Städten, Optimierung der Abwassersysteme zum Schutz vor überlaufenden Kanalisationen oder der Renaturierung von Flussläufen.

Recherche von "CORRECTIV", NDR, BR und WDR Diese Recherche ist Teil einer Kooperation des SWR mit "CORRECTIV", NDR, BR und WDR. Das Netzwerk "CORRECTIV.Lokal" recherchiert zu verschiedenen Themen, darunter in einem Schwerpunkt langfristig über die Klimakrise. Weitere Infos unter correctiv.org/klima Zur Methode Die Journalistinnen und Journalisten von BR Data, NDR Data, WDR Quarks und "CORRECTIV" haben eine Umfrage an alle 400 Landkreise und kreisfreien Städte in Deutschland geschickt, die über ein Onlinetool ausgefüllt werden sollte. Darin wurde unter anderem abgefragt, ob die Landkreise und kreisfreien Städte damit rechnen, von Hitze, Dürre und Wassermangel, Hochwasser und Meeresspiegelanstieg künftig häufiger betroffen zu sein, ob sie Budget und Personal für Klimafolgenanpassung haben, welche konkreten Maßnahmen sie bereits umsetzen und in den kommenden fünf Jahren planen. Insgesamt hat das Recherche-Team unter wissenschaftlicher Beratung der TU Dortmund 20 Fragen entwickelt, die von ausgewählten Landkreisen und kreisfreien Städten auf Machbarkeit überprüft wurden. Bei den meisten Fragen handelt es sich um qualitative Abfragen, Freitext-Antworten waren bei vielen Fragen möglich. Als Klimafolgen werden dabei unmittelbar meteorologische Folgen betrachtet: Hitze, Dürre, Hochwasser, Starkregen, Trinkwassermangel und Meeresspiegelanstieg. Mehr als 80 Prozent der Landkreise und kreisfreien Städte haben geantwortet. Es handelt sich damit um den bislang umfangreichsten öffentlich verfügbaren Datensatz zur Klimafolgenanpassung der Landkreise und kreisfreien Städte in Deutschland. Anhand von Daten des Deutschen Wetterdienstes, des Dürremonitors vom Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung (UFZ) und der Bundesanstalt für Gewässerkunde hat das Recherche-Netzwerk außerdem ermittelt, wie stark die Landkreise und kreisfreien Städte von Hitze, Dürre, Wassermangel, Hochwasser und Starkregen betroffen sind.

Kaiserslautern und Pirmasens gut auf Folgen von Klimawandel vorbereitet

In der Westpfalz haben bisher lediglich die Städte Kaiserslautern und Pirmasens Klimaanpassungskonzepte fertig ausgearbeitet. Viele der darin geplanten Maßnahmen seien aber noch nicht finanziert. Andere Kommunen, wie etwa die Kreise Kusel oder die Stadt Zweibrücken, arbeiten nach eigenen Angaben derzeit daran, solche Konzepte zu erstellen. Sie hätten aber keine Mitarbeiter, die sich in Vollzeit mit dem Thema befassen könnten. Auch das sieht der Recherche-Verbund kritisch.

Hochverschuldete Kommunen haben es auch beim Klimaschutz schwer

Die Gründe dafür werden von den Datenjournalisten aber nicht genannt: Viele Kommunen in der Westpfalz sind so hoch verschuldet, dass die Aufsichtsbehörde ADD kommunale Ausgaben streng überwacht und teils auch gar nicht genehmigt. Um an einem speziellen Entschuldungsfonds des Landes teilnehmen zu können, der den Kommunen die einmalige Chance bietet, ihre Schulden endlich loszuwerden, müssen sie zudem ausgeglichene Haushalte vorlegen. Auch wenn der Klimawandel und seine Folgen ein drängendes Problem sind: Fachleute einstellen, die umfassende Konzepte erstellen, können sich viele Kommunen in der Westpfalz einfach nicht leisten. Das mag in anderen Regionen Deutschlands, die finanziell besser dastehen, anders sein.

Kreis Kaiserslautern hat Klimaschutzmanagement beschlossen

Nach Angaben einer Sprecherin des Kreises Kaiserslautern habe der Kreistag bereits 2019 ein "aktives Klimaschutzmanagement" beschlossen und eine projektfinanzierte Stelle für die Jahre 2021 bis 2023 genehmigt. Diese ist mit der Erstellung eines Klimaschutzkonzepts verbunden. Nach Abschluss des Klimaschutzkonzepts sei auch bereits ein so genanntes Anschlussvorhaben für weitere drei Jahre vom Kreistag genehmigt worden.

Im Zuge des Beitritts zum kommunalen Klimapakt Rheinland-Pfalz habe sich der Kreis zum Ziel gesetzt, künftig Maßnahmen zur Anpassung an die Klimawandelfolgen in Angriff zu nehmen. Der Kreis Kaiserslautern möchte ein Klimaanpassungskonzept mit Hilfe eines Managements umsetzen. Dafür soll es auch eine enge Abstimmung mit den Verbandsgemeinden geben. Um dieses Konzept finanzieren zu können, hofft der Landkreis auf Fördergelder des Bundes.

Westpfalz ist trotzdem nicht verloren

Auch wenn vielerorts (noch) keine umfassenden Konzepte vorliegen, Einzelmaßnahmen zur Abmilderung der Folgen des Klimawandels gibt es auch überall in der Westpfalz. So ist die Stadt Zweibrücken beispielsweise Modellkommune für das Projekt "Klimawandelanpassungscoach", außerdem wurde mit der "Stadt am Wasser" ein Vorzeigeprojekt für ein gesundes Stadtklima geschaffen.

Die Landrätin der Südwestpfalz, Susanne Ganster (CDU), lässt sich das Projekt "Zukunft mit Dorfwerten" gegen die Folgen des Klimawandels erklären. SWR

Im Kreis Südwestpfalz haben hingegen bereits zahlreiche Kommunen eigene Konzepte zum Schutz vor Starkregen und Hochwasser erstellt. Auch im Kreis Kusel gibt es auf Verbandsgemeinde-Ebene spezielle Hochwasserschutzkonzepte. Diese sollen laut Kreisverwaltung "im Sinne einer effektiven Vorbeugung, gerade vor den Gefahren durch Starkregenereignisse" künftig kreisweit aufeinander abgestimmt werden. Zudem gibt es im gesamten Pfälzerwald zahlreiche Wiederaufforstungsprojekte, bei denen verstärkt auf besonders hitze- und dürreresistente Bäume zurückgegriffen wird.

Und das sind nur einige Beispiele für Maßnahmen gegen den Klimawandel, die in der Westpfalz bereits umgesetzt werden.