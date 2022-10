Schuss in der Innenstadt von Kaiserslautern

Ein Mann soll am Samstag in einem Hinterhof in Kaiserslautern mit einer Pistole geschossen haben. Die Polizei fand die Hülse einer Platzpatrone und sucht nun Zeugen.

Die Polizei in Kaiserslautern berichtet, dass sich bei ihr am Samstag ein Zeuge gemeldet hat. Dieser habe drei Männer in einem Hinterhof in der Innenstadt von Kaiserslautern beobachtet. Einer von ihnen habe mit einer Pistole auf den Boden geschossen.

Polizeieinsatz in Kaiserslautern nach Schuss

Die Polizei rückte nach eigenen Angaben zu einem "größeren Polizeieinsatz" aus, konnte aber in dem Hinterhof in der Jacobstraße nur eine leere Patronenhülse finden, die vermutlich von dem Schuss stammt. Bei der verwendeten Waffe dürfte es sich demnach um eine Schreckschusspistole handeln. Die Fahndung nach den Männer, die mit der Waffe hantiert haben sollen, verlief ergebnislos. Obwohl zur fraglichen Zeit viele Menschen in der Kaiserslauterer Innenstadt unterwegs gewesen seien, habe bisher lediglich ein Zeuge den Vorfall gemeldet.

Schuss am Samstag - Polizei Kaiserslautern sucht Zeugen

Der Zeuge hat ausgesagt, dass die drei Männer zwischen 20 und 25 Jahren alt waren, dunkle Haare hatten und dunkle Kleidung trugen. Die Polizei bittet weitere Zeugen sich bei der Polizeiinspektion 2 in Kaiserslautern zu melden: 0631/369-250.