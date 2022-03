Wegen Corona: Kinder haben Angst vor der Schule

per Mail teilen

Durch Corona und dem ständigen Wechsel zwischen Homeschooling und Präsenzunterricht haben immer mehr Kinder Angst davor, in die Schule zu gehen. Schulsozialarbeiter sind gefordert denn je.

Ob im Kreis Kusel, in Kaiserslautern oder in Pirmasens: Schulsozialarbeiterinnen und Schulsozialarbeiter melden, dass sie deutlich mehr zu tun haben. Sie sind Ansprechpartner für die Sorgen und Ängste der Schülerinnen und Schüler und ihrer Eltern und werden oft mit sehr persönlichen Geschichten konfrontiert. Auch zuvor seien sie gefordert gewesen, die Pandemie habe das jedoch nochmal verstärkt. Die Schulsozialarbeiter dürfen aus rechtlichen Gründen namentlich nicht genannt werden, sie möchten aber mit ihren Beobachtung an die Öffentlichkeit, um auf die Probleme aufmerksam zu machen.

Kinder verlernen Umgang mit Gleichaltrigen

Eines der Probleme, das immer mehr wahrgenommen werde, sei der Umgang der Kinder untereinander. So schildert eine Sozialarbeiterin einer Grundschule aus dem Landkreis Kusel, die Kinder würden sich häufiger zurückziehen und das Spielen ohne ihre Altersgenossen bevorzugen. Zumindest im Vergleich zu der Zeit vor der Pandemie. Den Kindern mangele es zunehmend an Sozialkompetenz. Sie wüssten nicht, wie sie aufeinander zugehen sollten. Gerade die jüngeren Klassenstufen, etwa der zweiten und dritten Klassen würden den Klassenverbund kaum kennen, da sie eine Schulzeit ohne Corona und ohne Lockdown noch gar nicht erlebt hätten.

Ein Sprecher der Kreisverwaltung Kaiserslautern beschreibt ähnliche Szenarien aus den Schulen des Kreises. Um den Kindern ein Miteinander zu ermöglichen, habe man beispielsweise unter Aufsicht von Schulsozialarbeitern corona-konforme Treffen organisiert. Das sei wichtig, um die Kinder, bei denen man zunehmend Ängste und psychische Auffälligkeiten feststellen würde, aufzufangen.

Psychische Belastung von Kindern und Jugendlichen erhöht durch Corona Die COPSY-Studie (Corona und Psyche) des Universitätsklinikums Hamburg-Eppendorf hat ergeben, dass Kinder und Jugendliche durch die Pandemie mehr psychische Auffälligkeiten zeigen. Im Jahr 2021 ergab die Studie, dass jedes dritte Kind davon betroffen ist. Die ersten Ergebnisse aus 2022 zeigten, dass die Anfälligkeit für psychische Erkrankungen weiterhin erhöht, aber leicht rückläufig sei.

Angst, Aggression, Absentismus

Schulsozialarbeiter aus dem Kreis Kusel berichten, es gebe auch immer mehr aggressive Auseinandersetzungen unter den Kindern.

„Wir stellen fest, dass es wegen Corona mehr Konflikte zwischen den Schülern und Schülerinnen gibt.“

Kirsten Schimpf, Leiterin des Familienzentrum Kusel, in dem auch Schulsozialarbeiter angestellt sind, bekommt immer öfter gespiegelt, dass die Kinder auch Angst vor einer Ansteckung mit Corona hätten. Die würde nämlich bedeuten, sich wieder zu isolieren und den Alltag fernab von Schulfreunden zu verbringen.

Bei den höheren Klassenstufen, wie etwa der Mittelstufe habe man nochmal mit anderen Problemen zu tun. So sei Schulabsentismus, also Schüler, die nicht mehr zur Schule gehen wollen, hin und wieder ein Thema, wie eine eine Schulsozialarbeiterin aus dem Kreis Kusel sagt.

Cyber-Mobbing bei Schülern im jugendlichen Alter

Eine Schulsozialarbeiterin einer Realschule in Pirmasens sagt, die Sorgen der Familien seien vielfältig. Die Gespräche mit den Eltern reichten inhaltlich von finanziellen Sorgen bis hin zu Fragen, wie man sein Kind im Homeschooling am besten unterstützen könne.

"Die Schulsozialarbeit hat sich sehr verändert. Es gibt viel mehr Telefonate mit Kindern und auch mit Eltern und das betrifft auch im Übrigen jede Schicht."

Außerdem habe die Schulsozialarbeiterin aus Pirmasens vermehrt mit Mobbing in den sozialen Medien zu kämpfen. Über den Messenger-Dienst WhatsApp würden Jugendliche sich teils heftig beschimpfen. Dadurch dass sich diese Probleme außerhalb der Schule abspielen würden, könnten sie und ihre Kollegen Konflikte wie diese weniger gut auffangen.

Die Schulsozialarbeiterin und ihre Kolleginnen und Kollegen hoffen, dass sich die Lage an den Schulen durch weitere Lockerungen verbessere. Auch die Möglichkeit, ab dem Frühjahr mehr Angebote draußen umsetzen zu können, trage dazu bei. Dennoch vermuten die Experten: Die hohe Nachfrage könnte weiter bestehen bleiben, denn so schnell werden die psychischen Wunden der Pandemie nicht verheilen.