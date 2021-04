Sollten die Schulen wegen der Corona-Krise weiter geschlossen bleiben, würde automatisch jeder Schüler versetzt werden. Viele Westpfälzer Schulleiter finden diese Lösung gut.

Die Maßnahme, die das Bildungsministerium beschlossen hat, freut natürlich einige Schüler. Der überwiegende Teil der vom SWR befragten Schulleiterinnen und Schulleiter in der Westpfalz findet die Maßnahmen des Bildungsministeriums auch gut. Ein Schulleiter aus Zweibrücken sagte, er sei rundum zufrieden, es gebe jetzt klare Leitlinien, an denen sich die Schulen entlang hangeln könnten. Er sei froh, dass das Bildungsministerium so schnell für Klarheit gesorgt habe.

Sitzen bleiben nicht als Bestrafung gedacht

Viele Schulleiterinnen und Schulleiter betonten gegenüber dem SWR, dass das Sitzenbleiben ohnehin nicht als Bestrafung gedacht sei. In Absprache mit den Eltern könnten Schülerinnen und Schüler auch jetzt noch eine Klasse freiwillig wiederholen – das sei ohnehin der bessere Weg. Nach Angaben eines Schulleiters aus Kaiserslautern ist es wichtig, dass den Eltern jetzt die Angst genommen wurde, dass ihr Kind sitzen bleibt, weil es schlechte Vornoten wegen der Schulschließungen nicht mehr ausgleichen kann.

Detailfragen müssen geklärt werden

Es gibt aber auch Kritik an der Vorgehensweise des Ministeriums. Die bezieht sich hauptsächlich auf Detailfragen. Beispielsweise sollen Abschlussklassen benotet werden, damit sie einen Abschluss bekommen. Dabei bleibt allerdings die Frage, was mit Abschlussklassen ist, die eigentlich gar keine sind. Zehnte Klassen an Gymnasien wären so ein Sonderfall. Ein Schulleiter eines Gymnasiums in der Südwestpfalz gab zu bedenken, dass Schüler, die wegen dieser Ausnahmeregelung am Gymnasium von Klasse 10 in Klasse 11 versetzt werden, keine Mittlere Reife haben.

Sollte einer dieser Schüler vor dem Abitur die Schule abbrechen, hätte er nur ein Zeugnis der 9. Klasse als Abschluss vorzuweisen. Für diesen Spezialfall müsse das Ministerium noch nachbessern.

Problem ist die Benotung

Dass Schüler trotzt der andauernden Schulschließungen, wieder Noten bekommen sollen, könnte zum Problem werden. Klar ist, dass man Schüler Zuhause keinen Test oder eine Klassenarbeit schreiben lassen kann. Auf diesem Weg kann nicht wirklich überprüft werden, ob ein Schüler die Arbeit selbst geschrieben hat. Bisher konnten Schummeleien oft dadurch aufgedeckt werden, dass zu jeder Hausarbeit auch ein Referat gehört. Anhand dessen merken die Lehrkräfte dann, ob jemand seine Hausaufgaben selbst geschrieben hat oder nicht.

Referate sind zwar prinzipiell auch per Videochat möglich. Allerdings muss sich im Bereich Homeschooling, also Unterricht Zuhause, nach Ansicht vieler Lehrer noch einiges tun. Es wäre schlicht nicht fair, die Schüler online zu vergleichen, weil nicht alle die gleichen Voraussetzungen haben. Manche haben nur eine langsame Internetverbindung oder vielleicht gar keinen eigenen Computer. Das digitale Lernen muss in den Augen der Lehrer also dringend weiter ausgebaut werden und kann den regulären Unterricht nicht ersetzen.