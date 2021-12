Schulleiter in Kaiserslautern und Pirmasens fühlen sich alleingelassen

Sinkende schulische Anforderungen, eine Zunahme der Gewalt an sogenannten Brennpunktschulen und akuter Lehrermangel. Was läuft schief im deutschen Schulsystem? Der Präsident des Deutschen Lehrerverbandes Heinz-Peter Meidinger macht viele Faktoren aus. Er beklagt die fehlende bundesweite Vergleichbarkeit von Abiturdurchschnittsnoten: "Eine Vier in Bayern ist eine Drei in Baden-Württemberg und eine Zwei in Nordrhein-Westfalen." Meidinger fordert einen "großen Schritt hin zu mehr Vergleichbarkeit" und sagt: "Von zunehmender Gewalt betroffene Schulen brauchen zusätzliche Sozialarbeiter und Psychologen." Heinz-Peter Meidinger ist Schulleiter eines Gymnasiums im niederbayrischen Deggendorf, er war von 2004 bis 2017 Bundesvorsitzender des Deutschen Philologenverbands und ist seit 2017 Präsident des Deutschen Lehrerverbandes. mehr...