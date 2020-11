Der offene Brief der Schülervertretung von Stadt und Kreis Kaiserslautern schlägt hohe Wellen - darin fordern die Jugendlichen unter anderem mehr Online-Unterricht. Das geht, sagen Schulen.

Die Schülervertretung fordert in dem Brief an die Landesregierung, die Kinder und Jugendlichen besser vor Corona zu schützen, indem sie beispielsweise wochenweise online oder in der Schule unterrichtet werden.

"Wir haben Angst", betont Moritz Behnke, der Sprecher der Schülervertretung für Stadt und Kreis Kaiserslautern. Auf der einen Seite seien Großveranstaltungen verboten, auf der anderen Seite besuche er eine Schule mit mehr als 900 Kindern und Jugendlichen. "Das ist für mich auch eine Großveranstaltung", findet Moritz Behnke.

Hybridunterricht als erster Schritt

Die Schulen in der Region sind nach eigenen Angaben darauf vorbereitet, den Unterricht umzustellen. Elke Bonner, die Leiterin der Bettina von Arnim IGS in Otterberg sagt, dass es für alle denkbaren Szenarien schon Pläne gebe.

Die Schulen in Stadt und Kreis Kaiserslautern wollen so lange wie möglich Präsenzunterricht anbieten. SWR

Im Moment finde normaler Unterricht statt. Sobald die Lage es erfordere und das Ministerium es anordne, könne die Schule zu einem anderen Szenario übergehen.

Zunächst könnte der von der Schülervertretung geforderte Hybridunterricht umgesetzt werden, der Wechsel zwischen Unterricht in der Schule und Online. Die Integrierte Gesamtschule in Otterberg würde damit schon ab der 6. Klasse beginnen. Sollte die Zahl der Infektionen weiter stark ansteigen, gäbe es als letztes Mittel noch den reinen Online-Unterricht.

Aktueller Corona-Fall am Rittersberg-Gymnasium

Markus Lücke, der stellvertretende Schulleiter des Gymnasiums am Rittersberg in Kaiserslautern, möchte so lange wie möglich am Unterricht in der Schule festhalten. Dabei werde penibel auf die Maskenpflicht geachtet. Trotzdem gebe es natürlich keine Garantie, dass sich Kinder und Jugendliche nicht in der Schule anstecken.

Mehr als 900 Schüler besuchen das Gymnasium am Rittersberg in Kaiserslautern. Quelle: Gymnasium am Rittersberg Kaiserslautern

Nach SWR-Informationen gibt es aktuell an dem Gymnasium einen neuen Corona-Fall unter den Schülern, die gesamte 13. Jahrgangsstufe ist deswegen am Donnerstag zu Hause geblieben.

Schulen haben Verständnis wegen Angst vor Corona

Die Schulleitung des Rittersberg-Gymnasiums hat wie die IGS in Otterberg Pläne für diverse Szenarien erarbeitet. "Wir können jederzeit auf teilweise oder kompletten Online-Unterricht umstellen", sagt Markus Lücke. Er habe Verständnis für die Ängste und Sorgen der Schüler, Lehrer und Eltern.

Das betont auch Elke Bonner von der IGS Otterberg. Sie findet aber: Schülerinnen und Schüler stecken sich eher in ihrem privaten Umfeld mit Corona an, nicht in der Schule. Ihr Kollege Markus Lücke sieht das anders: In den meisten Fällen könne niemand genau sagen, wo und wie sich jemand angesteckt habe.