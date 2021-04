per Mail teilen

Zuhause bleiben und ab an den Computer heißt es ab heute wieder für die Schülerinnen und Schüler in Pirmasens. Weil die Inzidenz zu hoch ist, gibt es jetzt wieder Fernunterricht.

In Pirmasens sind ab heute alle Schulen geschlossen. Die Kinder und Jugendlichen werden nach Angaben der Stadt zunächst wieder per Fernunterricht unterrichtet. Vergangenen Freitag lag die Inzidenz bei 178. Nach dem neuen Infektionsschutzgesetz des Bundes, das seit dem Wochenende gilt, müssen Schulen ab einem Inzidenzwert von 165 schließen.

Schulen und Kindergärten geschlossen

Auch die Kindergärten bleiben geschlossen, teilte die Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion ADD mit. Allerdings bieten sämtliche Schulen und Kindergärten der Stadt eine Notbetreuung für diejenigen an, die ihre Kinder unter keinen Umständen selbst betreuen können.

Notbetreuung nur mit negativem Corona-Test

Die siebenjährige Claire nimmt in der Grundschule Horeb in Pirmasens an der Notbetreuung teil. Voraussetzung dafür ist aber bei jedem Kind ein negativer Corona-Test.

Schulsozialarbeiter Arthur Birkholz testet Schülerin Claire auf das Corona-Virus. SWR SWR

Auch Donnersbergkreis betroffen

Im Donnersbergkreis sind die Schulen wegen einer zu hohen Inzidenz bereits seit der vergangenen Woche geschlossen. Nur die Schüler der Berufsbildenden Schule und der Abschlussklassen durften weiter vor Ort unterrichtet werden. Ab heute müssen nun auch sie zu hause bleiben.