Schulen in der Westpfalz lüften wegen Corona durch

Die Schulen in der Westpfalz haben sich gegen das Corona-Virus gerüstet. Eingebaute Lüftungsanlagen und mobile Lüftungsgeräte sollen Schüler wie Lehrkräfte vor einer Infektion schützen. Das allein reicht aus Sicht des Landes aber nicht aus.

Deshalb gibt es laut der neuen Landesverordnung eine Maskenpflicht an Schulen – unabhängig von der Inzidenz. Einen ersten Vorgeschmack darauf haben einige Schülerinnen und Schüler bereits bekommen, die an den sogenannten Sommerschulen während der Ferien teilgenommen haben. Zunächst einmal bis zum 10. September müssen in den Schulen Masken getragen werden, sowohl auf den Fluren als auch in den Sälen und auf den Sitzplätzen im Unterricht. Nur auf dem Schulhof können sie abgenommen werden.

So will das Land verhindern, dass sich bereits kurz nach dem Schulstart viele Menschen mit dem Corona-Virus infizieren – vor allem Kinder, die noch nicht geimpft werden können. Die Schulen der westpfälzischen Kommunen haben aber ebenfalls vorgesorgt. Lüftungsanlagen oder mobile Lüftungsgeräte sollen die Atemluft in den Klassenzimmern frisch halten – und das Corona-Virus absaugen. Mit Abstand die meisten Anlagen in der Region hat die Stadt Pirmasens eingebaut.

Pirmasens mit eigenen Lüftungsanlagen

Gemeinsam mit dem Prüf- und Forschungsinstitut, PFI, in Pirmasens hat die Stadt 460 Lüftungsanlagen der Marke Eigenbau in 15 ihrer Schulen montiert. Ein Sprecher der Verwaltung sagte, der Einbau habe etwa 225.000 Euro gekostet, deutlich günstiger als herkömmliche Anlagen. Das PFI begleitet das Projekt wissenschaftlich.

Die Stadt Kaiserlautern hat nach eigenen Angaben bisher 31 mobile Umluft-Filteranlagen für ihre Schulen organisiert. 238 Lüftungsanlagen für 15 Grundschulen seien über ein neues Förderprogramm des Bundes beantragt worden. 53 weitere sollen folgen. Davon würden auch vier Kitas profitieren. Im Kreis Kaiserslautern hat laut Verwaltung bislang jedes zweite der insgesamt 122 Klassenzimmer eine Lüftungsanlage bekommen.

Donnersbergkreis geht andere Wege zum Schutz vor Corona

In Zweibrücken und im Kreis Südwestpfalz wurden dagegen vergleichsweise wenig Klassenzimmer mit Lüftungsgeräten ausgestattet. Drei mobile Geräte sind es in der Rosenstadt und neun in der Südwestpfalz. „Aufgrund der bisherigen Richtlinien des Landes waren insgesamt nur neun mobile Lüftungsanlagen förderfähig, da alle anderen Klassensäle über eine ausreichende Fensterlüftung verfügen“, sagt André Schattner, Sprecher der Kreisverwaltung.

Der Donnersbergkreis geht zum Schutz seiner Schüler und Lehrkräfte andere Wege: Die Schulen in seiner Trägerschaft haben für ihre Klassenräume 500 sogenannte CO2-Ampeln bekommen. Diese messen die Luftqualität im Raum und leuchten gelb, wenn die Fenster geöffnet werden müssen.

Für einige Klassensäle, die schlecht belüftet werden können, weil sie zum Beispiel keine Fenster haben, gibt es laut Kreisverwaltung mobile Lüftungsgeräte. Das betreffe aber nur wenige Schulen.