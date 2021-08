Um für den Schulstart nach den Sommerferien gerüstet zu sein, hat der Donnersbergkreis jetzt auch CO2-Ampeln bestellt. Die Geräte sollen Alarm schlagen, wenn die Luft in den Klassenzimmern zu dick wird.

Dazu messen die CO2-Ampeln die Kohlendioxid-Konzentration im Raum, sagte eine Kreissprecherin. Ist die noch in Ordnung, die Luft also noch frisch und unverbraucht, leuchtet die Ampel grün. Steigt der Wert an- weil Schüler und Lehrer eben sprechen – springt die CO2-Ampel um auf gelb. Und das sagt dem Lehrer oder der Lehrerin: jetzt sollten die Fenster langsam mal geöffnet werden. Gelb steht also für „Lüften empfohlen!“. Wenn die Ampeln auf Rot springt, müsse gelüftet werden. Durch die Anzeige solle das richtige Lüften während des Unterrichts erleichtert werden.

Elf Schulen im Donnersbergkreis bekommen CO2-Ampeln

Mit CO2-Ampeln ausgestattet werden alle elf Schulen in Trägerschaft des Donnersbergkreises. Die Anschaffungskosten belaufen sich nach dessen Angaben auf rund 83.000 Euro. Das Land könnte allerdings die Hälfte davon übernehmen. Der entsprechende Förderantrag werde derzeit vorbereitet, so der Kreis. Unterwegs seien die 500 CO2-Ampeln aber bereits: Sie sollen nächste Woche geliefert und dann pünktlich zum Schulstart einsatzbereit sein.

Donnersbergkreis hat auch mobile Luftfilter gekauft

Zusätzlich zu den CO2-Ampeln hat der Donnersbergkreis auch einige mobile Luftfilter gekauft. Diese werden aber nach Angaben einer Kreissprecherin nur dort aufgestellt, wo Unterrichtsräume nur schlecht gelüftet werden können - weil sie zum Beispiel kein Fenster haben. Dies sei aber nur in einigen wenigen Schulen der Fall.