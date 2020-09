An der Realschule plus in Göllheim haben sich nach Angaben des Donnersbergkreises zwei Schüler mit dem Corona-Virus infiziert. Die Schule bleibt deshalb am Montag geschlossen, um zu planen, wie es nun weitergeht. Außerdem ist bei einem Schüler und einer Lehrkraft der Berufsbildenden Schule des Donnersbergkreises Corona festgestellt worden. An beiden Schulen fielen die Tests der Kontaktpersonen negativ aus. Aktuell sind im Donnersbergkreis 20 Menschen offiziell mit dem Coronavirus infiziert, davon sind zwei in einem kritischen Zustand.