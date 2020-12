per Mail teilen

Eine Polizeistreife hat am Mittwochmorgen in Fischbach im Kreis Kaiserslautern den Fahrer eines Schulbusses gestoppt. Obwohl in der Harztaler Straße ein Tempolimit von 30 Kilometern pro Stunde gilt, war der Busfahrer mit 49 Stundenkilometern unterwegs. Schülerinnen und Schüler oder andere Fahrgäste waren nicht im Bus. Den Mann erwartet jetzt ein Bußgeldverfahren.