In Hauenstein in der Südwestpfalz ist der sogenannte Schuhweg fertiggestellt. Er führt von der Schuhmeile quer durch den Ort bis zum Schuhmuseum und soll an die Schuhindustrie in Hauenstein erinnern. Der Weg ist mehr als zwei Kilometer lang. Entlang der Strecke werden zehn Maschinen ausgestellt, mit denen Schuhe hergestellt wurden. Sie stammen aus den verschiedenen Epochen der Schuhherstellung. Die älteste Maschine wurde Ende des 19. Jahrhunderts eingesetzt. Im Frühjahr sollen noch Informationstafeln aufgestellt werden. Auch die offizielle Eröffnung des Hauensteiner Schuhwegs soll nach Angaben des Ortsbürgermeisters im Frühjahr stattfinden. Die Planungen hatten sich über mehrere Jahre hingezogen und waren in Hauenstein nicht unumstritten. Die Kosten belaufen sich auf gut 160.000 Euro, von denen drei Viertel aus Fördermitteln stammen. Damit die Fördermittel nicht verfallen, musste der Schuhweg bis zum 15. November dieses Jahres fertiggestellt werden.