Schuhmuseum nach eineinhalb Jahren wieder geöffnet

per Mail teilen

Das Deutsche Schuhmuseum in Hauenstein hat heute nach seiner Sanierung und Neugestaltung wiedereröffnet. Das Museum war nach Angaben des Museumsdirektors eineinhalb Jahre geschlossen. Die Planung und der Umbau des Deutschen Schuhmuseums in Hauenstein dauerten insgesamt vier Jahre. Die Kosten lägen insgesamt bei rund 1,3 Millionen Euro. Die Besucherinnen und Besucher könnten sich im Deutschen Schuhmuseum auf neue Ausstellungsstücke freuen. Beispielsweise gebe es eine Sammlung von alten Werbeplakaten von verschiedenen Schuhherstellern zu sehen. Auch der größte Schuh der Welt habe jetzt in einem großen Saal seinen Platz gefunden.