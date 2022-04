Schuhtradition soll Kulturerbe werden

Die Schuhtradition in Pirmasens soll als Immaterielles Kulturerbe anerkannt werden.

Die Schuhtradition in Pirmasens soll als Immaterielles Kulturerbe anerkannt werden. Dafür setzt sich das rheinland-pfälzische Innenministerium jetzt bei der Deutschen UNESCO-Kommission ein. Die historische Schuhindustrie in Pirmasens geht laut Innenministerium mit zwei weiteren Anträgen aus Rheinland-Pfalz ins Rennen. Konkurrenten um den Titel als Immaterielles Kulturerbe sind die Edelsteinverarbeitung an der Nahe und die Apfelweinherstellung an der Mosel. Die Schuhindustrie in Pirmasens habe eine lange Tradition, lobt Innenminister Lewentz. So sei Pirmasens im 19. und 20. Jahrhundert Zentrum der deutschen Schuhindustrie gewesen. Selbst als die Produktion ins Ausland abgewandert sei, habe sich der südwestpfälzische Standort weiterentwickelt. An den Fachhochschulen und in den Kompetenzentren in Pirmasens werde heute wichtiges Wissen rund um die Schuhproduktion vermittelt. Ob das für den Titel "Immaterielles Kulturerbe" reicht, entscheidet ein Expertenkomitee.