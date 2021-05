Die Polizei sucht einen Mann aus Homburg, der auf seinen 26-jährigen Sohn geschossen haben soll. Der mutmaßliche Täter befindet sich laut Polizei auf der Flucht und ist möglicherweise noch bewaffnet.

Wie die Polizei mitteilt, soll der Vater am Montagnachmittag in der Wohnung und im Garten seines Hauses in Homburg mehrfach auf seinen Sohn geschossen haben, die Gründe sind nicht bekannt. Der Verletzte konnte sich noch über den angrenzenden Garten in Sicherheit bringen und im Nachbaranwesen bis zum Eintreffen der Rettungskräfte verstecken. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht, Lebensgefahr besteht keine.

Flüchtiger mit E-Bike unterwegs und womöglich bewaffnet

Der Vater floh mit einem schwarzen E-Bike. Da die Tatwaffe vor Ort nicht gefunden wurde, geht die Polizei derzeit davon aus, dass der 51-Jährige noch im Besitz der Waffe sein könnte. Nach ihm wird gefahndet. Der Mann ist etwa 1,85 Meter groß und trägt eine hellbraune Hose und eine braune Jacke mit Kapuze.

Die Polizei warnt davor, den Flüchtigen bei einem Kontakt anzusprechen. Stattdessen soll sofort die Polizei alarmiert werden. Schon am Montagabend waren die Anwohner aufgefordert worden, möglichst zuhause zu bleiben und Fenster und Türen geschlossen zu halten.