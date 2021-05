Zum heutigen „Welttag der Pressefreiheit“ startet auch am Heinrich-Heine-Gymnasium in Kaiserslautern die Schülermedienwoche. Der Austausch von Journalisten und Schülern findet landesweit an verschiedenen Schulen statt. Am Heinrich-Heine-Gymnasium werden die Klassen im Rahmen eines SWR-Workshops über die Pressefreiheit in Deutschland und anderen Ländern diskutieren. Auch der Redaktionsalltag soll den Schülern während des Gespräches nähergebracht werden. Die Schülermedienwoche ist eine Aktion der Initiative „Journalismus macht Schule“ und soll die Medienkompetenz junger Menschen fördern.