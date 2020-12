Schüler verteilen "Weihnachten in der Tüte" Weihnachts-Aktion für Obdachlose in Kaiserslautern

Schülerinnen des St.-Franziskus-Gymnasiums in Kaiserslautern haben am Dienstag Kuchen, Plätzchen und kleine Weihnachtsgeschenke an Obdachlose verteilt. Normalerweise organisieren die Schülerinnen der Mädchenschule jedes Jahr ein Obdachlosen-Café. Wegen der Corona-Pandemie ist das in diesem Jahr nicht möglich. Deswegen haben sich die Schülerinnen für die Aktion vor der Schule entschieden.