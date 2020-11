Schüler aus Stadt und Kreis Kaiserslautern fordern abwechselnd Online- und Präsenzunterricht - wegen der hohen Corona-Zahlen fühlen sie sich an den Schulen nicht mehr sicher.

In einem offenen Brief an die Landesregierung fordert die Schülervertretung für die Stadt und den Kreis Kaiserslautern, den Unterricht an den Schulen umzustellen: Sie schlägt einen Wechsel von Online- und Präsenzunterricht vor. Ihr Argument: Ein Schulalltag, in dem Abstand- und Hygieneregeln eingehalten werden, sei nicht mehr möglich. An vielen Schulen fehle beispielsweise Desinfektionsmittel. In dem Brief heißt es wörtlich:

„Wir Schüler, Lehrer und Erzieher fühlen uns als Kollateralschaden der Krise“. Sara Brisch, Vorsitzende der Stadt-/Kreisschüler-Vertretung Kaiserslautern

Hybrid-Unterricht als Lösung?

Die Schülervertretung spricht sich konkret dafür aus, dass künftig alle 8. bis 13. Klassen wechselweise in der Schule und zuhause online unterrichtet werden - entweder wochen- oder tageweise. Die Ansteckungsgefahr wäre geringer und die Infektionsketten wären besser nachvollziehbar.

Ein kompletter Online-Unterricht wie im Frühjahr solle dagegen vermieden werden. Viele Schüler befürchten aber, dass genau dieser in wenigen Wochen notwendig wird, wenn nicht jetzt härtere Maßnahmen ergriffen werden.

Das Burggymnasium in Kaiserslautern ist eine der Schulen, an der nach den Herbstferien Corona aufgetreten ist. SWR

Bislang 107 Corona-Fälle an Westpfälzer Schulen

Der offene Brief ist an Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) und an Bildungsministerin Stefanie Hubig (SPD) gegangen - eine Reaktion steht bisher noch aus.

Nach Angaben der zuständigen Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion (ADD) in Trier sind an den Schulen in Stadt und Kreis Kaiserslautern bisher 78 Schüler und Lehrer positiv auf das Corona-Virus getestet worden, in der gesamten Westpfalz seien es 107. Allerdings müssen Schulen die Zahlen nicht an die ADD melden.