Schüler sammeln 5.000 Euro für Betroffene im Ahrtal

Schüler der Realschule plus in Rockenhausen haben bei einem Spendenlauf 5.000 Euro gesammelt. Das Geld geht an von der Flutkatastrophe zerstörte Schulen im Ahrtal. Die Schüler in Rockenhausen hatten sich für ihren Spendenlauf im September Sponsoren gesucht. Pro gelaufener Runde im Rockenhausener Sportstadion stellten diese einen beliebigen Geldbetrag zur Verfügung. Dass die rund 200 Schüler der Realschule plus so auf mehr als 5.000 Euro gekommen seien, mache ihn stolz, so Schulleiter Harald Scheve. Der Rotary Club in Rockenhausen habe die Summe dann noch auf 10.000 Euro aufgestockt. Wofür das Geld genau verwendet werden soll, davon wollen sich Lehrer und Schülervertreter heute ein Bild in Bad Neuenahr-Ahrweiler machen. Nach Angaben des Schulleiters in Rockenhausen sollen die Spenden den Schülern im Ahrtal aber direkt zugute kommen.