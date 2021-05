Der Verbandsgemeinderat Oberes Glantal will in der Sitzung am Dienstag über Möglichkeiten beraten, die den Ohmbachsee attraktiver machen sollen. Verbandsbürgermeister Lothschütz hat dazu einen Zehn-Punkte-Plan erstellt. Dieser sieht nach seinen Angaben nach unter anderem vor, behindertengerechte Zugänge sowie ein Sportangebot rund dem See zu schaffen. Außerdem dient der Ohmbachsee als Regenrückhaltebecken – darüber soll beispielsweise mit Hilfe von Schautafeln informiert werden. Bis Mitte Juni kann die Verbandsgemeinde für diese Maßnahmen Fördergelder bei der Europäischen Union beantragen.