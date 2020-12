Im Caritas Seniorenhaus in Schönenberg-Kübelberg im Kreis Kusel werden heute 65 Menschen gegen das Coronavirus geimpft. Die meisten davon sind nach Angaben des Heimleiters Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Nur 13 der 67 Bewohner des Seniorenhauses in Schönenberg-Kübelberg werden heute geimpft. Die meisten hätten gesundheitliche Beschwerden oder hätten Bedenken geäußert, sagte der Leiter des Seniorenheims. Er freue sich aber, dass sich die meisten seiner Mitarbeiter gegen Corona impfen lassen. Das Seniorenhaus sei gut vorbereitet, obwohl die bürokratischen Hürden immens gewesen seien. Die Einrichtung in Schönenberg-Kübelberg ist erst das zweite Seniorenheim im Kreis Kusel, das von einem mobilen Impfteam des DRK besucht wird. Bislang stand nach Angaben des Landes zu wenig Impfstoff zur Verfügung. Das habe sich nun geändert. Am Nachmittag will das Land bekanntgeben, wo in den kommenden Tagen weiter geimpft werden soll.