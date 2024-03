Die Tat ist schon fast ein Jahr her - jetzt geht die Polizei mit einer Fahndung an die Öffentlichkeit. Nach einem Einbruch in Schönenberg-Kübelberg sucht sie mit Fotos nach den Tätern.

Ende April 2023 hatten zwei Männer in ein Wohnhaus in der Ortsmitte von Schönenberg-Kübelberg im Kreis Kusel eingebrochen. Sie suchten nach Beute und richteten dabei nach Angaben der Polizei einen Schaden von mehreren Zehntausend Euro an. Sofort begann die Suche nach den Tätern, doch bisher haben alle Maßnahmen der Polizei nichts gebracht. Deswegen fahndet die Polizei jetzt nach den mutmaßlichen Tätern - und dabei kann sie sogar auf Fotos zurückgreifen. Denn ein Zeuge hatte die Täter überrascht und Fotos von ihnen gemacht. Diese können Sie hier sehen. So werden Täter von Schönenberg-Kübelberg beschrieben Nach der Beschreibung der Polizei ist der erste Täter etwa 1,80 Meter groß, schlank, hat braunes Haar und braune Augen und trägt einen Kinn- und Oberlippenbart. Am Tag der Tat im April 2023 trug er eine graue Hose, einen blauen Kapuzenpullover und eine schwarze Jacke. Der zweite Täter hat nach diesen Angaben eine normale Statur und helle, sehr kurze Haare. Er war am Tattag mit einer weinroten Lederjacke, einer grauen Basecap der Marke Nike, schwarzen Jogginghosen sowie grauen Sneakern bekleidet. Wer die beiden Täter erkennt oder weitere Hinweise geben kann, soll sich an die Polizei unter 06381 9190 wenden. Rheinland-Pfalz SWR Aktuell - der Morgen in Rheinland-Pfalz Jetzt abonnieren: Newsletter mit RLP-Nachrichten am Morgen Noch vor dem Frühstück auf Stand sein? Mit dem neuen Newsletter "SWR Aktuell - der Morgen in Rheinland-Pfalz" landen die Top-News und alles Wichtige für den Tag im Mailpostfach.