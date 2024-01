Hier kann man im Westen der Pfalz rodeln

Noch liegt der Schnee, der während der Woche gefallen ist. Warum also nicht am Wochenende einfach Mal rodeln gehen. Wir haben ein paar Strecken ausgewählt.

Wer kennt sie nicht? Die knackig-kalten Winter, die uns Erwachsenen ewig weit weg scheinen. Mit Schnee bis zur Hüfte und Rodelspass nach der Schule. Diese Winter sind selten geworden – jedenfalls fühlt es sich so an. In dieser Woche ist aber im Westen der Pfalz endlich mal wieder nicht nur Schnee gefallen, sondern auch liegengeblieben. Da kommt das Wochenende gerade passend. Also holen Sie ihre alte Rodel hervor und gehen Sie auf den nächstbesten, schneebedeckten Hügel. Wir haben ein paar Strecken ausgewählt, auf denen sich das Rodeln lohnen könnte.

An diesem Wochenende kann man in vielen Regionen der Westpfalz rodeln. Auf dem Donnersberg wird bestimmt einiges los sein. SWR

Fährt man von Kaiserslautern aus Richtung Gersweilerhof, dann ist auf der linken Seite eine Art Kuhle. Dort wird gerne gerodelt.

Auf der ehemaligen Skipiste Katzenhalde des Queidersbacher Ski- und Rodelclubs gibts zwar keinen Skilift mehr - der wurde 2016 abgebaut – aber rodeln kann man dort noch immer ganz hervorragend.

Ein Klassiker zum Rodeln ist natürlich der Donnersberg.

Auch in Rodenbach kann man sich mit dem Schlitten vergnügen: und zwar am Waldweg Sandhübel.

In der Südwestpfalz gibts unzählige Möglichkeiten zum Rodeln. Wir haben uns für Hermersbergerhof entschieden. Auch dort hat es früher einen Skilift gegeben, heute muss man zu Fuß den Berg hinauf.