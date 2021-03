Franzosen, die in Deutschland arbeiten, brauchen einen negativen Corona-Schnelltest, um einreisen zu dürfen. Blöd nur, wenn es offenbar im Grenzgebiet kaum möglich ist, an einen solchen Schnelltest zu kommen. Die Stadt Pirmasens schafft nun Abhilfe und bietet die Tests einfach selbst an.

Franzosen, die in der Südwestpfalz arbeiten, können ab sofort einen Corona-Schnelltest im Pirmasenser Testzentrum machen lassen. Die Kosten dafür übernehmen die Arbeitgeber. Hintergrund ist, dass Grenzpendler aus dem Departement Moselle künftig nur noch mit einem negativen Corona-Test nach Deutschland einreisen dürfen. Das Robert-Koch-Institut hat das Departement als Virusvarianten-Gebiet eingestuft, da sich dort die hochansteckende Virus-Variante aus Südafrika sehr stark ausgebreitet habe. Video herunterladen (6,3 MB | MP4) Schnelltests in Frankreich Mangelware Eigentlich müssten sich die Grenzpendler bereits vor ihrer Einreise nach Deutschland in Frankreich testen lassen. Allerdings haben sich nach Angaben der Stadt Pirmasens viele Arbeitgeber an die Verwaltungen gewandt, weil die kostenlosen Tests in französischen Apotheken offenbar kaum verfügbar sind, die Unternehmen aber auf ihre französischen Arbeitnehmer angewiesen seien. Am Mittwochmorgen haben nach Angaben der Stadt Pirmasens etwa 30 Grenzpendler im Pirmasenser Testzentrum einen kostenlosen Schnelltest gemacht. Der Beigeordnete Denis Clauer (CDU) geht davon aus, dass in den kommenden Tagen noch deutlich mehr Franzosen das Angebot nutzen werden. Stadt und Kreis fordern Hilfe vom Land Der Pirmasenser Oberbürgermeister Markus Zwick (CDU) und Landrätin Susanne Ganster (CDU) fordern jetzt von der Landesregierung, dass sie den Unternehmen in der Grenzregion unbürokratisch Schnelltests zur Verfügung stellt. Im Saarland sei das bereits geschehen.