Landrätin Susanne Ganster (CDU) unterzeichnet heute in der Kreisverwaltung Südwestpfalz in Pirmasens Verträge für den Gigabit-Ausbau an 19 Grundschulen im Kreis. Sie informiert außerdem über den aktuellen Stand des Breitbandausbaus in der Region und stellt geplante Projekte für den Ausbau mit schnellem Internet vor. Ziel sei es, die letzten Lücken in der Breitbandversorgung schnellstmöglich zu schließen.