Breitbandausbau in Dahn beginnt

per Mail teilen

Im Dahner Felsenland werden ab heute Glasfaserkabel verlegt. Damit sollen die Menschen dort künftig schnell im Internet surfen können.

Am Donnerstag sollen die Arbeiten nach Auskunft der ausführenden Firma im Dahner Felsenland beginnen. Die ersten Glasfaserkabel würden in Schindhard verlegt. Danach soll es in Erfweiler und Dahn weitergehen. Ungefähr eineinhalb Jahre werden die Bauarbeiten dauern.

Mehrere hundert Kilometer Internetkabel für das Dahner Felsenland

Insgesamt sollen mehr als 200 Kilometer Glasfaserkabel im Dahner Felsenland verlegt werden. Damit können dann 6.500 Haushalte mit schnellem Internet versorgt werden, heißt es von der Baufirma. Während der Bauarbeiten würde der Verkehr nur wenig beeinträchtigt, heißt es, weil ein neuartiges Verfahren genutzt würde, um die Kabel zu verlegen.

Baustellen werden von Gemeinden überprüft

In anderen Regionen hatte es in der Vergangenheit oft Ärger gegeben, weil die dort tätigen Firmen Löcher im Gehweg oder der Straße nicht ordnungsgemäß wieder geschlossen hatten. Das werde im Dahner Felsenland nicht passieren, sagte ein Sprecher der Glasfaserfirma. Die Baustellen würden hier von jeder Gemeinde nach Ende der Arbeiten abgenommen. Sollten die Anwohner dennoch unzufrieden sein, sei eine Kontaktadresse eingerichtet, bei der Beschwerden eingereicht werden können.