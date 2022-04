Schnellere Arbeitserlaubnis für Ukraine-Flüchtlinge

Wer vor dem Krieg in der Ukraine geflüchtet ist und in der Westpfalz arbeiten will, kann das umgehend tun. Darauf macht der Donnersbergkreis jetzt aufmerksam und wirbt für die sogenannte Fiktionsbescheinigung. Diese ermögliche es Geflüchteten auch dann in der Region zu arbeiten, wenn sie noch keine offizielle Aufenthaltserlaubnis hätten. Voraussetzung sei lediglich, dass der Aufenthaltstitel bei der Ausländerbehörde beantragt werde. In Kirchheimbolanden haben das bereits 16 Ukraine-Flüchtlinge getan. Der Donnersbergkreis hofft nun, dass noch mehr Menschen eine Fiktionsbescheinigung ausstellen lassen.